Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на совещании по состоянию системы высшего образования заявил, что сегодняшний системный кризис в образовании завтра обернется угрозой государственной и национальной безопасности Украины, цитирует издание Journalist 9 сентября

«Анализ системы высшего образования, осуществленный с помощью программно-аппаратного комплекса «СОТА», позволяет говорить о наличии системного кризиса, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины. Мы должны понимать, что ситуация за несколько лет может стать критической», — сказал Данилов.

Украинская учительница воровала в школе компьютеры © CC0, Pixabay

Данилов подчеркнул также, что на Украине наблюдается большой разрыв между образованием и производством, в стране до сих пор ведется подготовка для устаревших отраслей.

Система обучения, по его словам, несовременна, что особенно стало ощутимо во время пандемии коронавируса и «вооруженной агрессии РФ».

В СНБО уверены, что система образования Украины нуждается в реформировании, на что требуются дополнительные средства.

По данным СМИ, на анонсированное ранее повышение зарплат педагогов требуется примерно 50 млрд гривен.