«Анализ системы высшего образования, осуществленный с помощью программно-аппаратного комплекса «СОТА», позволяет говорить о наличии системного кризиса, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины. Мы должны понимать, что ситуация за несколько лет может стать критической», — сказал Данилов.
По словам секретаря СНБО, нельзя просто выдавать дипломы о высшем образовании, нужно готовить качественных специалистов, которые смогут развивать значимые для страны отрасли.
Данилов подчеркнул также, что на Украине наблюдается большой разрыв между образованием и производством, в стране до сих пор ведется подготовка для устаревших отраслей.
Система обучения, по его словам, несовременна, что особенно стало ощутимо во время пандемии коронавируса и «вооруженной агрессии РФ».
В СНБО уверены, что система образования Украины нуждается в реформировании, на что требуются дополнительные средства.
По данным СМИ, на анонсированное ранее повышение зарплат педагогов требуется примерно 50 млрд гривен.