Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже шесть лет. За это время вокруг него возник теневой бизнес — так называемая инфраструктура войны.
Бизяев отметил, что «танго танцуют вдвоем»: помимо всем известной «партии войны» на Украине, аналогичная партия сформировалась и в республиках Донбасса, которую часто ассоциировали с экс-помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
«Но Сурков ушел, а партия осталась. Украина пока никак не может повлиять на эту ситуацию. На эту ситуацию может повлиять только Россия. И в России тоже должны быть приняты геополитические решения, что если мы прекращаем войну и девальвируем "партию войны", то это происходит не только на Украине, но и в Донецке и Луганске. Никакое ОБСЕ это не сделает», — подчеркнул политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.