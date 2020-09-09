Если стороны планируют прекращать войну в Донбассе, они должны девальвировать «партию войны» не только в Киеве, но и в Донецке и Луганске. Об этом эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский зависит от «партии войны», которая диктует свои условия для всей страны – политолог © пресс-служба президента Украины

Бизяев отметил, что «танго танцуют вдвоем»: помимо всем известной «партии войны» на Украине, аналогичная партия сформировалась и в республиках Донбасса, которую часто ассоциировали с экс-помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«Но Сурков ушел, а партия осталась. Украина пока никак не может повлиять на эту ситуацию. На эту ситуацию может повлиять только Россия. И в России тоже должны быть приняты геополитические решения, что если мы прекращаем войну и девальвируем "партию войны", то это происходит не только на Украине, но и в Донецке и Луганске. Никакое ОБСЕ это не сделает», — подчеркнул политолог.

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