Нынешняя ситуация в Донбассе не устраивает ни Россию, ни Францию, ни Германию, считает политолог, эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 сентября в Берлине планируется провести встречу политсоветников в рамках «нормандского формата».

В Донбассе тем временем продолжает действовать ультиматум главы ДНР Дениса Пушилина украинским силовикам из-за оборудованных под поселком Шумы позиций. Новый срок выполнения ультиматума Пушилин назначил на 9 сентября, пообещав в противном случае отдать приказ на открытие огня.

- Руслан, на ваш взгляд, с чем связано обострение ситуации в Донбассе?

— Исходим из того, что анонсированная сегодня встреча — это следствие того, что произошел тупик сначала в Минских переговорах, а потом обострение. Нынешняя ситуация в Донбассе не устраивает ни Россию, ни Германию, ни Францию. На этой встрече очень сильно настаивали Германия и Франция. Европейцам невыгоден этот тупик, им необходима заморозка конфликта.

Россию, в первую очередь, интересует выполнение политической части "Минска", здесь мы находимся в жестком тупике, начиная с конца июня — начала июля.

Донбасс: подарков Зеленскому не будет © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Но как мы помним из опыта предыдущих мероприятий, провести встречу — еще не значит решить проблему. Можно встретиться, подписать заявление, а потом начинается процесс дезавуирования. Вспомним, недавнее интервью Витольда Фокина изданию «Страна.ua».

Следовательно, можно предположить, что эта встреча станет очередным моментом истины для Минского процесса — сможет ли он существовать в формате Ермак — Козак, или эта тема похоронена на 100%.

- Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий обвинил власти в том, что они утратили контроль над ситуацией в Донбассе и скрывают реальные потери ВСУ. Как вы считаете, сможет Владимир Зеленский противостоять так называемой партии войны?

— Чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать, каким будет сопротивление в ближайшее время. Судя по событиям, которые произошли между Днем независимости и открытием сессии Верховной Рады говорит о том, что правые будут нагнетать, но пока Зеленский ситуацию держит.

- Какова цена противостояния власти и «партии войны»?

— В политике цена противостояния всегда — это власть, влияние на принятие ключевых геополитических и экономических решений.

- Следует ли ожидать дипломатических прорывов по Донбассу? Какие условия должны сложиться для этого?

— Дипломатические прорывы — это следствие, а необходимо, чтобы был имплементирован комплекс причин. Во-первых, наличие доброй воли, во-вторых, перезагрузка идеологии и в-третьих, перезагрузка политической системы.

Европа и Россия должны понимать, что выполнение Украиной условий "Миска-2" несет массу угроз, в первую очередь внутриполитических.

Донбасс: отложенный обстрел. Что осталось «за кадром» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Не думаю, что Россия на 100% заинтересована в том, чтобы иметь на Украине горячую точку, особенно в условиях геополитического противостояния Россия-Запад.

- Война в Донбассе продолжается уже шесть лет, и вокруг этой войны возник теневой бизнес. Можно ли разрушить эти схемы?

— Нужно, чтобы «партия войны» ушла не только на Украине, но и в Донецке и Луганске. Танго танцуют всегда вдвоём… То есть очень часто мы говорим только об одной стороне медали, о «партии войны» на Украине. Но практически никто не говорит, что аналогичная партия родилась, сформировалась и выросла за эти шесть лет в Донбассе. Очень часто ее ассоциировали с бывшим помощником Путина - Сурковым, но Сурков ушел, а партия осталась.

Украина пока никак не может повлиять на эту ситуацию. На эту ситуацию может повлиять только Россия. И в России тоже должны быть приняты геополитические решения, что, если мы прекращаем войну и девальвируем «партию войны», то это происходит не только на Украине, но и в Донецке и Луганске. Никакое ОБСЕ это не сделает.

- А Зеленский принял твердое политическое решение прекратить войну или продолжает колебаться?

— Любое принятое Зеленским решение упирается в то, что Украина не субъект, а объект в мировой геополитике. Принять решение мало — надо его еще реализовать. А для того чтобы реализовать, надо вернуть суверенитет, чтобы все решения, касающиеся ключевых проблем Украины, принимались и выполнялись внутри Украины. Это то, что называется "законодательный суверенитет" в политологии.

- Возможен ли вообще возврат суверенитета, учитывая геостратегическое положение Украины?

— Сейчас решаются конфликты, которые были заморожены более 70 лет. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит между Сербией и Косово. Давайте посмотрим на диалог между двумя Кореями. Да, он идет через пень-колоду, но он идет. Вадим Самодуров: Соглашения между Сербией и Косово как не было, так и нет © из личного архива Вадима Самодурова

То есть это новая геостратегическая концепция, что все конфликты в горячих точках Ближнего Востока, Европы, азиатско-тихоокеанского региона должны быть решены. Думаю, ситуация в Донбассе будет развиваться в этом направлении.

Другое дело, это временные рамки, методы, в этом сейчас главная проблема. Потому что старые элиты ни на Украине, ни в России этот конфликт решить не смогут. У них слишком большие обязательства перед прошлым, они слишком зациклены на старом смысловом идеологическом ряду. Поэтому этот конфликт будут решать новые элиты и у нас, и у вас.