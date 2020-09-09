Политолог, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украна.ру 8 сентября озвучил условия для возможных дипломатических прорывов по Донбассу

Кость Бондаренко: Тупик по Донбассу — главная тенденция украинского лета © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, согласие Франции и Германии и части американцев, которые контролируют Украину, на движение в этом направлении уже есть.

«У Зеленского же не хватает власти в стране для того, чтобы реализовывать то, что ему нужно», — добавил политолог.

На прошлой неделе пресс-центр Операции объединенных сил Украины в Донбассе сообщил об обстреле украинских Вооруженных сил (ВСУ) близ населенного пункта Причепиловка в Луганской области. По данным ООС, один украинский военнослужащий погиб. По версии народной милиции Луганской Народной Республики, на позициях ВСУ в этом районе была зафиксирована перестрелка и именно она и привела к гибели военного. На фоне произошедшего министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым «для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — добавил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.