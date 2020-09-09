«Первое условие — это усиление реального контроля президента и президентских людей над ситуацией в стране и в частности над силовыми структурами. В первую очередь, над армией и специальными подразделениями, которые могут подавить «улицу», если националистическая «улица» вдруг взбунтуется против решения по мирному урегулированию. Ну и, как это ни парадоксально, нужны дипломатические усилия в том направлении, о котором говорят Кравчук и Фокин — по прямому диалогу с ДНР и ЛНР», — сказал Рудяков.
По его словам, согласие Франции и Германии и части американцев, которые контролируют Украину, на движение в этом направлении уже есть.
«У Зеленского же не хватает власти в стране для того, чтобы реализовывать то, что ему нужно», — добавил политолог.
На прошлой неделе пресс-центр Операции объединенных сил Украины в Донбассе сообщил об обстреле украинских Вооруженных сил (ВСУ) близ населенного пункта Причепиловка в Луганской области. По данным ООС, один украинский военнослужащий погиб. По версии народной милиции Луганской Народной Республики, на позициях ВСУ в этом районе была зафиксирована перестрелка и именно она и привела к гибели военного. На фоне произошедшего министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым «для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.