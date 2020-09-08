По словам главы директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслана Колбасы, за 5 лет численность детей в стране упала на 40%. Об этом он заявил 8 сентября на брифинге, передает «Корреспондент»

«У нас на 40% уменьшилось вообще количество детского населения. У нас уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, у нас уменьшается общее количество рождаемости детей», — сказал представитель Минсоцполитики. «Надежда на школьников и иммигрантов»: печальное будущее пустеющей Украины © Стрингер

Колбаса отметил, что за пять лет, с 2014 по 2019 год, число детей, рождающихся ежегодно, снизилось примерно на 30% — до 330 тысяч в сравнении с 465 тысячами.

«Это все говорит о том, что есть определенные проблемы с семьями и риск сложных жизненных обстоятельств, он увеличивается в разы. С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки или сиротства за год. Более 386 тысяч детей — в сложных жизненных обстоятельствах», — добавил он.

Помимо низкой рождаемости, на численность детей на Украине влияет отток граждан на заработки и в дальнейшем на ПМЖ в ближайшие европейские страны.

Например, социальный пакет и финансовое пособие от польского правительства мотивирует украинцев, имеющих вид на жительство в Польше с доступом к рынку труда, остаться там на длительный срок и перевезти к себе семью.