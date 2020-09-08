Люди, особенно в больших городах, подчеркнул эксперт, ждут новых идей, которые бы соответствовали изменившемуся миру, но президент Лукашенко пока что эти идеи не озвучивает.
«Не случайно Лукашенко сейчас завел разговор по поводу конституционных и политических изменений в стране. Он понимает, что люди этого хотят, но пока, кроме общих разговоров, особенно ничего нет: ни содержания этой реформы, ни сроков этой реформы», — указал Жарихин.
До тех пор, пока Лукашенко этого не сделает, массовые протесты будут продолжаться, и среди протестующих будут люди, которые хотят конкретных политических и экономических изменений в стране в конкретные сроки.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36 млрд рублей).