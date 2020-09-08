Белорусские граждане устали не столько от президента Александра Лукашенко, сколько от его неизменной политики. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Не случайно Лукашенко сейчас завел разговор по поводу конституционных и политических изменений в стране. Он понимает, что люди этого хотят, но пока, кроме общих разговоров, особенно ничего нет: ни содержания этой реформы, ни сроков этой реформы», — указал Жарихин.

До тех пор, пока Лукашенко этого не сделает, массовые протесты будут продолжаться, и среди протестующих будут люди, которые хотят конкретных политических и экономических изменений в стране в конкретные сроки.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36 млрд рублей).