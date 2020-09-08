Правоохранители дежурят возле палаты избитого украинского националиста Владимира Балуха, чтобы снять его показания, сообщила Нацполиция Украины 8 сентября в Facebook

Отмечается, что около 12 часов дня в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является 49-летний Балух.

«Предварительно установлено: пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из парка культуры и отдыха «Гидропарк». Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты», — говорится в сообщении.

После избиения Балуха офис Зеленского призвал силовиков навести порядок на улицах © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Помимо этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей.

Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.