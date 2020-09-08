Отмечается, что около 12 часов дня в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является 49-летний Балух.
«Предварительно установлено: пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из парка культуры и отдыха «Гидропарк». Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты», — говорится в сообщении.
Как отмечается, правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей этого события.
Помимо этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей.
Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.