Ситуация в белорусской экономике движется к тому, что в ближайшие 2–3 месяца республика столкнется с серьезной угрозой дефолта, если не займет деньги у России. Об этом рассказал экономист и политолог Дмитрий Болкунец 7 сентября в комментарии «Вечерней Москве»

«Сложившаяся практика». Болкунец объяснил, почему в Белоруссии заканчиваются деньги © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт подчеркнул, что Белоруссия не расплатится и с внешними кредиторами, просто потому, что в казне пусто.

По его мнению, все идет к тому, что в стране создадут политический кризис, который, в свою очередь, спровоцирует кризис финансово-экономический.

«Доходы населения упадут, рубль обесценится, и начнется уже кризис социально-политический. Выход один: отставка Лукашенко. Только такой шаг даст возможность выхода из череды кризисов», — категоричен Болкунец.

Политолог при этом добавил, что у Лукашенко уже нет возможности уйти так, чтобы страну не накрыла настоящая экономическая катастрофа: чем дольше президент будет находиться у власти, тем глубже будет падение.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).