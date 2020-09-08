Ранее в Нацбанке Белоруссии сообщили, что всего за месяц страна потратила 15 процентов золотовалютных резервов, сократившихся до 7,4578 миллиарда долларов США, объяснив это непрекращающимися протестами после выборов президента.
Эксперт подчеркнул, что Белоруссия не расплатится и с внешними кредиторами, просто потому, что в казне пусто.
По его мнению, все идет к тому, что в стране создадут политический кризис, который, в свою очередь, спровоцирует кризис финансово-экономический.
«Доходы населения упадут, рубль обесценится, и начнется уже кризис социально-политический. Выход один: отставка Лукашенко. Только такой шаг даст возможность выхода из череды кризисов», — категоричен Болкунец.
Политолог при этом добавил, что у Лукашенко уже нет возможности уйти так, чтобы страну не накрыла настоящая экономическая катастрофа: чем дольше президент будет находиться у власти, тем глубже будет падение.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).