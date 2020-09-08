Наказание применили к 50 торговцам на местном рынке. Пока нарушители находились в гробах, активисты напоминали о тех, кто уже умер от коронавируса, а прохожие могли их фотографировать.
Некоторым правонарушителям в Индонезии также запрещают торговать в течение недели, лишают их удостоверения личности на три месяца или отправляют на обязательные работы в виде уборки рынка.
В Индонезии обнаружили самый заразный штамм коронавируса, который впервые был найден в январе 2020 года в Германии. Ученые Института молекулярной биологии имени Эйкмана определили, что скорость передачи D614G в лабораторных условиях в 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса.