В индонезийском городе Проболинго власти и волонтеры заставили нарушителей масочного режима лечь в катафалки и гробы. Об этом 8 сентября сообщает Jakarta Post

Коронавирус не помешал проведению недели моды на Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Некоторым правонарушителям в Индонезии также запрещают торговать в течение недели, лишают их удостоверения личности на три месяца или отправляют на обязательные работы в виде уборки рынка.

В Индонезии обнаружили самый заразный штамм коронавируса, который впервые был найден в январе 2020 года в Германии. Ученые Института молекулярной биологии имени Эйкмана определили, что скорость передачи D614G в лабораторных условиях в 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса.