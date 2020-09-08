В отношении руководства Белоруссии необходимо ввести персональные санкции. Об этом 8 сентября на виртуальном заседании комиссии по политическим вопросам и демократии ПАСЕ заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Грабли Лукашенко или хитрый план кукловодов? Белоруссию толкают к Майдану © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко.

«Необходимо, чтобы на этот режим, на этого человека, отчаянно цепляющегося за власть, было оказано международное давление. Нужно ввести санкции против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы, которые являются нарушением международных норм и прав человека», — рассказала Тихановская.

Выборы 9 августа, по итогам которых Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, Тихановская назвала фальсифицированными. Лидер оппозиции призвала освободить политзаключенных и начать внутринациональный диалог, чтобы определить пути развития страны.