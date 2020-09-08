Власти Луцка разрешили последователям неоязыческой РУН-веры построить собственный «храм». Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил Союз православных журналистов

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