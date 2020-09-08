Луцкий районный отдел градостроительства определил условия проектирования «храма» — неоязычникам разрешили построить здание, высотой до 18 метров.
Построить свое религиозное сооружение последователи «Родной украинской национальной веры» планируют в селе Змиинец. Ранее они требовали участок под строительство в Луцке.
РУН-вера — неоязыческое религиозное движение в направлении родноверия, декларирующего возврат к дохристианским культам. Первая община была создана после Второй мировой войны Львом Силенко в украинской диаспоре Чикаго.