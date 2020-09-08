По словам корреспондента, сначала члены комиссии предъявили председателю Валентине Вечирко невыполнение служебных обязанностей и передали ведение заседания Александру Иваню. После чего совещающиеся перешли к основной повестке — делению округов, что и привело к потасовке.
Журналистка выложила видео драки, снабдив его комментарием «Слушайте и наслаждайтесь».
По результатам заседания было принято решение об образовании пяти избирательных округов, а Вечирко заявила, что будет обжаловать решение членов комиссии о своем отстранении.