Инцидент произошел в городе Александрия Кировоградской области, где член территориальной избирательной комиссии Александр Ивань и представитель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Олег Банковский сначала перешли на повышенные тона, а затем и вовсе дошло до драки. Видео выложила местная журналистка Ирина Балашова в Facebook 7 сентября

По словам корреспондента, сначала члены комиссии предъявили председателю Валентине Вечирко невыполнение служебных обязанностей и передали ведение заседания Александру Иваню. После чего совещающиеся перешли к основной повестке — делению округов, что и привело к потасовке.

Полный расколбас. Необычная драка произошла в Киеве © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

По результатам заседания было принято решение об образовании пяти избирательных округов, а Вечирко заявила, что будет обжаловать решение членов комиссии о своем отстранении.