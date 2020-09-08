Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что вопросы легализации наркотиков и проституции можно было бы вынести на референдум, передает РИА Новости

Днепрянка доставляла в колонию наркотики с помощью рогатки и арбалета © РИА Новости, Олег Золото | Перейти в фотобанк

Чиновник также заявил, что пока украинское общество не готово к легализации проституции. В то же время он привел пример Германии, где существует профсоюз работников секс-индустрии и его члены проходят регулярные медосмотры. Геращенко подчеркнул, что когда-нибудь и Украина придет к такой системе и этот вопрос можно будет вынести на референдум.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия, проституции и марихуаны — ни ментально, ни религиозно, ни исторически. Разумков сказал, что лично он не поддерживает декриминализацию легких наркотиков, в том числе в медицинских целях. По его словам, на Украине под красивой вывеской часто появляются плохие идеи.