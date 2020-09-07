Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен прислушаться к мнению российского лидера Владимира Путина о том, что республике нужны перемены. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политолог отметил, что сейчас и в душе Лукашенко, и среди его окружения есть две условные партии, одна из которых говорит, что нужно идти на изменения чтобы удержать ситуацию под контролем, а другая говорит, что ситуация стабилизируется сама собой, поэтому нужно просто потянуть время.

Лукашенко понимает, что люди хотят конкретных изменений в политике и экономике, но пока, кроме общих разговоров о политической реформе с его стороны ничего нет: ни содержания этой реформы, ни сроков этой реформы, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).