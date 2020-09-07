«Лукашенко надо прислушиваться к «старшему брату», которым он снова начал называть Путина. Если Владимир Владимирович, который является отнюдь не радикальным революционером, уверенно говорит, что необходимы реальные политические изменения в стране, значит, с его точки зрения, ситуация в Белоруссии с этим делом уже созрела и перезрела», — считает эксперт.
Политолог отметил, что сейчас и в душе Лукашенко, и среди его окружения есть две условные партии, одна из которых говорит, что нужно идти на изменения чтобы удержать ситуацию под контролем, а другая говорит, что ситуация стабилизируется сама собой, поэтому нужно просто потянуть время.
Лукашенко понимает, что люди хотят конкретных изменений в политике и экономике, но пока, кроме общих разговоров о политической реформе с его стороны ничего нет: ни содержания этой реформы, ни сроков этой реформы, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).