Известная ню-метал-группа Deftones заявлена хедлайнером фестиваля Upark, который пройдёт в 2021 году в Киеве, но коллектив анонсировал в своих соцсетях, что выступление состоится в Москве. Об этом сообщается 7 сентября на сайте glavred

Новые украинские приключения Бориса Гребенщикова © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Фанаты Deftones указали администратору страницы на ошибку, но её пока не исправили.

"You mean Moscow will be Ukrainian by next July? Nothing wrong with it" ("Имеете в виду, что к июлю следующего года Москва станет украинской? Ничего плохого"), shame on you, moscow wtf", "Are you nuts?", ("позорище, Москва, да какого х…", "С ума сошли?"), — пристыдили пиар-службу группы в комментариях возмущенные украинцы.