Сотрудников «Общества спасения на водах» (ОСВОД) доставили для допроса в Центральное РУВД Минска. Об этом 7 сентября сообщает Sputnik Беларусь

Европейский привет белорусской оппозиции. Почему ЕС не стал вводить санкции против Лукашенко © REUTERS, Stringer

«Их взяли для дачи пояснений, а не задержали. Сколько человек и куда их доставили точно не знаю, когда я прибыл на станцию, то их уже на месте не было. Возможно, сотрудники находятся в Центральном РУВД», — объяснил председатель Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько.

Объяснить случившееся в ГУВД Мингорисполкома пообещали позднее.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.