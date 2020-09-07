Милиция заинтересовалась спасателями после того, как те в воскресенье, 6 сентября, вытащили из Комсомольского озера участников антипрезидентского митинга, которые прыгнули в воду, спасаясь бегством от силовиков.
«Их взяли для дачи пояснений, а не задержали. Сколько человек и куда их доставили точно не знаю, когда я прибыл на станцию, то их уже на месте не было. Возможно, сотрудники находятся в Центральном РУВД», — объяснил председатель Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько.
Объяснить случившееся в ГУВД Мингорисполкома пообещали позднее.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.