Ранее в сети появились видео, на которых Верещук в желтом плаще летает над Киевом с зеленым зонтом. Как выяснилось позднее, ролики оказались частью съемок ее агитационной рекламы в качестве кандидата в мэры Киева.
Береза опубликовал рекламный ролик британской вертикально-интегрированной энергетической компании ScottishPower Plc, в котором бегущую по берегу моря девочку в желтом плаще с зеленым зонтом в руках подхватывает ветер и поднимает над землей.
«Выяснилось, что не только "Квартал 95" с [президентом Украины Владимиром] Зеленским воруют шутки у "Дизель Шоу", но и "слуги" воруют идеи и образы у британских рекламистов. И я не удивлен. Интересно, а у кого они скрымздят предвыборную программу на местные выборы?» — написал лидер «Экопартии».
Ранее партию «Слуга народа» обвинили в использовании предвыборного слогана лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко «Украина — это ты».
В субботу, 5 сентября, на Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.