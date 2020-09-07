Создателей снимаемого в Киеве предвыборного видеоролика с кандидатом в мэры украинской столицы от «Слуги народа» Ириной Верещук обвинили в плагиате. Об этом лидер «Экопартии» Борислав Береза заявил на днях на своей странице в Facebook

Кандидат в мэры Киева Верещук вызвала Кличко на дебаты © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

Береза опубликовал рекламный ролик британской вертикально-интегрированной энергетической компании ScottishPower Plc, в котором бегущую по берегу моря девочку в желтом плаще с зеленым зонтом в руках подхватывает ветер и поднимает над землей.

«Выяснилось, что не только "Квартал 95" с [президентом Украины Владимиром] Зеленским воруют шутки у "Дизель Шоу", но и "слуги" воруют идеи и образы у британских рекламистов. И я не удивлен. Интересно, а у кого они скрымздят предвыборную программу на местные выборы?» — написал лидер «Экопартии».

Ранее партию «Слуга народа» обвинили в использовании предвыборного слогана лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко «Украина — это ты».

В субботу, 5 сентября, на Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.