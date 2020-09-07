На центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапе военнослужащие бригады полевой артиллерии армии США в Европе проведут учения с боевой стрельбой. Об этом 7 сентября сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии

Военный полигон у эстонского города Тапа находится в 110 километрах от границы с Россией.

Американские военные продемонстрируют своим эстонским союзниками боевые возможности реактивной системы залпового огня MLRS, максимальная дальность стрельбы которой 80 километров. Ее ракеты способны поразить площадь в 25 квадратных километров.

Как сообщили в штабе, во время показательных стрельб они проведут упражнения по наводке и прицеливанию.

Учения пройдут в рамках совместной операции вооруженных сил США и Эстонии Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой. С 1 по 10 сентября в ней примут участие около 70 солдат из 1-го батальона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады и военнослужащие 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Ранее посольство России в США назвало американо-эстонские учения с применением реактивных систем залпового огня провокационными и крайне опасными для стабильности в регионе.

Российская сторона неоднократно предлагала США и их союзникам отвести зоны учений от линии соприкосновения сил России и Североатлантического альянса.