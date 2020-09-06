В воскресенье, 6 сентября, украинские силовики заявили о первом за 42 дня нарушении перемирия и обстреле их позиций в районе Красногоровки Донецкой области, в результате чего пострадал один военный. Об этом штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщил в Facebook

Эксперт объяснил, чья заслуга в том, что в Донбассе сохраняется перемирие © president.gov.ua

«Командование Объединенных сил сообщает, что 6 сентября 2020 года на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой, и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. Враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.