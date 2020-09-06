Встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской состоится в ближайшую среду, 9 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы канцелярии премьера Михала Дворчика

Тихановская собралась выступить на Совбезе ООН, хотя ее туда никто не звал © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светланой Тихановской», — сообщил Дворчик.

По его словам, одной из основных тем встречи будет освобождение задержанных на акциях в Белоруссии.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.