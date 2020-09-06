В субботу, 5 сентября, в Белоруссии перестали работать сайты торгово-промышленной палаты и общественного объединения «Белая Русь», передает «Наша Ніва»

Хакеры взломали сайт МВД Белоруссии и объявили Лукашенко в розыск © AP, Sergei Grits

«Мы — киберпартизаны Беларуси. Мы, как и наши смелые предки, начали свою партизанскую войну… Призываем всех белорусов, независимо от пола и возраста, религии и профессии, присоединиться к борьбе. Наших друзей и родных убивают, пытают и насилуют. Никому не получится отсидеться в стороне… Жыве Беларусь!» — говорится в сообщении.

Сайт белорусской торгово-промышленной палаты сейчас. Это уже не остановить… pic.twitter.com/idqZBsB3s0 — E.L.🇪🇸🇺🇦🇷🇺 (@El_espanola) September 5, 2020

Ранее хакеры взломали официальные сайты управделами президента Белоруссии Александра Лукашенко, МВД и Академии МВД и добавили главу государства и министра внутренних дел Юрия Караева в список разыскиваемых лиц.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.