«Западные партнеры Киева, в принципе, могли бы заставить его выполнить условия Минского соглашения, но объективно, им это не надо. Сохранение напряженности в одной из ключевых стран региона, на границах с Россией выгоден всем игрокам большой геополитической игры», — подчеркнул политик.
Он добавил, что условной украинской «партии войны» мир не нужен, поскольку он выбивает из под их ног идеологическую почву, смысл существования и возможность получения финансирования.
При этом, по словам Белика, «те, кому реально нужен мир на Донбассе, не обладают ресурсами для его достижения». Он пояснил, что говорит о простых украинцах.
Единственным же государством, кому необходимо восстановление мира на Украине, была и остается Россия, которую украинская власть не просто не готова слушать, но и винит во всех своих бедах, констатировал депутат.
С текстом интервью можно ознакомиться здесь.