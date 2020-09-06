Установление мира на Украине не нужно ни официальному Киеву, ни его западным партнерам, заинтересованным в сохранении напряженности на границах России, сказал депутат-единоросс Дмитрий Белик в интервью Украина.ру 5 сентября

«Западные партнеры Киева, в принципе, могли бы заставить его выполнить условия Минского соглашения, но объективно, им это не надо. Сохранение напряженности в одной из ключевых стран региона, на границах с Россией выгоден всем игрокам большой геополитической игры», — подчеркнул политик.

Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

При этом, по словам Белика, «те, кому реально нужен мир на Донбассе, не обладают ресурсами для его достижения». Он пояснил, что говорит о простых украинцах.

Единственным же государством, кому необходимо восстановление мира на Украине, была и остается Россия, которую украинская власть не просто не готова слушать, но и винит во всех своих бедах, констатировал депутат.

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