Западные партнеры Киева, в принципе, могли бы заставить его выполнить условия Минского соглашения, но объективно, им это не надо. Сохранение напряженности в одной из ключевых стран региона, на границах с Россией выгоден всем игрокам большой геополитической игры, считает депутат-единоросс Дмитрий Белик

-Дмитрий Анатольевич, на ваш взгляд, действительно ли это просто личная позиция Фокина? Или это его заявление было согласовано с властью — с политтехнологической целью, например, проверить общественное мнение?

— В современном информационном мире «личная позиция» политика это уже несколько устаревший термин, достаточно вспомнить твиттер Трампа. Не может быть «личных позиций» у политика уровня Фокина, который был первым премьер-министром Украины, тем более, по таким чувствительным вопросам, как восстановление мира на Востоке Украины.

Реакция главы Офиса президента, точнее невнятная аргументация, говорит лишь о том, что высказывания господина Фокина попали, как говорится, «не в бровь, а в глаз».

Официальный Киев систематически затягивает реальные шаги по деэскалации конфликта на Востоке Украины, в угоду своих политических интересов избегает конкретных действий. Этим вызвана настолько противоречивая реакция руководства страны на слова Витольда Фокина. Озвученный им алгоритм действий не является чем-то новым, еще раз повторю, все шаги прописаны в Минских соглашениях. Но на фоне слов Фокина, который говорит о реальном компромиссе и шагах навстречу друг другу, позиции Зеленского и Ермака выглядят, мягко говоря, непоследовательно.

Если говорить про «прощупывание почвы» политтехнологами или властью, то, мне кажется, позиция населения страны была заявлена в ходе последних выборов президента и парламента. Условный «президент войны» Порошенко проиграл «президенту примирения» Зеленскому: простым людям нужен мир.

-Ермак также сообщил, что есть четкие красные линии, за которые Зеленский не зайдёт. Что это за красные линии? И действительно ли Зеленский не пойдёт на их «смещение» ни при каких условиях?

— Мне сложно говорить о красных линиях, которых так боится господин Зеленский, ему был выдан мандат доверия, который позволил установить мир на Донбассе. В данному случае уместнее сказать о весах, на одной чаше которых лежат интересы ряда политических игроков внутри страны, а на другой — жизни детей Донбасса.

Существуют Минские договоренности, по которым за 6 лет не сделано практически ничего, разве что состоялся обмен пленными. И сегодня, когда Витольд Фокин буквально цитирует строчки из Минских соглашений, его пытаются привлечь к отвественности.

Это говорит либо о том, что нынешняя власть не знает, что написано в документе, либо и не планирует предпринимать реальные шаги по разрешению конфликта. Никакого движения вперед с такой позицией украинской власти не будет, только громкие заявления и пиар на крови и надежде жителей Донбасса.

-Как вы считаете, есть ли выход из тупика по Донбассу внутри Украины? Выход из ситуации, когда около 70% населения хотят конца войны, а условная «партия войны» против и благодаря своему влиянию не даёт власти идти на компромиссы? Могут ли внешние игроки — в первую очередь США, Германия и Франция — повлиять на позицию Украины по Минским соглашениям? Условно говоря, принудить к исполнению политической части? И будут ли они это делать?

— Внутри страны те, кому реально нужен мир на Донбассе, не обладают ресурсами для его достижения, безусловно, я говорю о простых украинцах. «Партии войны» компромисс не нужен, он выбивает из под их ног идеологическую почву, смысл существования и возможность получения финансирования.

Западные партнеры Киева, в принципе, могли бы заставить его выполнить условия Минского соглашения, но объективно, им это не надо. Сохранение напряженности в одной из ключевых стран региона, на границах с Россией выгоден всем игрокам большой геополитической игры.

Единственным государством, кому необходимо восстановление мира, была и остается Россия, которую украинская власть не просто не готова слушать, но и винит во всех своих бедах.