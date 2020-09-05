Украинского почтальона Оксану Курамшину обвиняют в захвате власти и сепаратизме за репост в соцсети записи с упоминанием Порошенко. Каким способом оперативники определяют уровень угрозы, исходящую от подобного копирования чужих мыслей, рассказал Украине.ру адвокат женщины Андрей Гожый

По словам правозащитника, его клиентка — пример типичного «террориста», на взгляд полиции, на поимку таких бросают огромные силы, иногда даже требуется подкрепление.

«Оперативное сопровождение осуществлялось целым департаментом информационной контрразведывательной деятельности центрального аппарата СБУ. И руководила всей этой борьбой с репостом прокуратура города Киева! Представляете, какие силы, какие раздутые штаты были брошены на эту псевдоработу!» — сказал Гожый.

Адвокат рассказал, что оперативники следят не только за публикациями и репостами, но и лайками, их количество для правоохранителей свидетельствует, насколько масштабный урон нанес пост или его копия.

Оксана Курамшина в 2019 году сделала репост на своей странице в соцсети записи, начинавшейся словами «Хватит быть рабами порошенко…», где содержался призыв поддержать Зеленского на выборах-2019. Фамилия экс-президента в публикации была написана с маленькой буквы.

Обвинение женщине предъявили в апреле 2020 года, тогда же ее вызвали на допрос, а дома провели обыск.

Полный текст интервью читайте здесь.