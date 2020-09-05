На Украине сколько политиков, столько и мнений. Иногда среди них проскальзывает разумное зерно, однако такие высказывания обречены, поскольку противоречат интересам западных спонсоров киевской власти, рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Козенко

Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich Витольда Фокина о предоставлении особого статуса Донбассу и всеобщей амнистии в Украине разгорелся политический скандал. Фокин попал на «Миротворец», Турчинов и его сторонники обвиняют Фокина в госизмене, а глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что слова Фокина — его личная позиция, а не позиция офиса Зеленского.

«В то же время тот факт, что слова о признании за Донбассом особого статуса начинают звучать от официальных лиц Украины, дает надежду на скорейшее их выздоровление», — считает Андрей Козенко.

К сожалению, пройдет еще не один год, пока Украина начнет жить сегодняшней реальностью, а не выстраивая виртуальный мир на основе лозунгов о псевдодемократии, считает собеседник издания.

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