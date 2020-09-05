После слов Витольда Фокина о предоставлении особого статуса Донбассу и всеобщей амнистии в Украине разгорелся политический скандал. Фокин попал на «Миротворец», Турчинов и его сторонники обвиняют Фокина в госизмене, а глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что слова Фокина — его личная позиция, а не позиция офиса Зеленского.
«В то же время тот факт, что слова о признании за Донбассом особого статуса начинают звучать от официальных лиц Украины, дает надежду на скорейшее их выздоровление», — считает Андрей Козенко.
К сожалению, пройдет еще не один год, пока Украина начнет жить сегодняшней реальностью, а не выстраивая виртуальный мир на основе лозунгов о псевдодемократии, считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.