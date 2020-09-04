Для руководства Украины никаких линий и границ не существует: террористические атаки на мирных жителей Донбасса, запрет русского языка, георгиевской ленты, российской и советской символики и традиций, культуры в отношении своих же граждан - тому подтверждение, напоминает депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Козенко

После слов Витольда Фокина о предоставлении особого статуса Донбассу и всеобщей амнистии в Украине разгорелся политический скандал. Фокин попал на «Миротворец», Турчинов и его сторонники обвиняют Фокина чуть ли не в госизмене, а глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что слова Фокина — его личная позиция, а не позиция офиса Зеленского.

Пушилин выдвинул ультиматум Украине и пригрозил уничтожить траншеи ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

- Андрей, на ваш взгляд, действительно ли это просто личная позиция Фокина? Или это его заявление было согласовано с властью — с политтехнологической целью, например, проверить общественное мнение?



— На Украине сколько политиков, столько и мнений. Иногда среди них проскальзывает разумное зерно, однако такие высказывания обречены, поскольку противоречат интересам западных спонсоров киевской власти. К сожалению, пройдет еще не один год, пока Украина начнет жить сегодняшней реальностью, а не выстраивая виртуальный мир на основе лозунгов о псевдодемократии.

В то же время тот факт, что слова о признании за Донбассом особого статуса начинают звучать от официальных лиц Украины, дает надежду на скорейшее их выздоровление.



- Ермак также сообщил, что есть четкие красные линии, за которые Зеленский не зайдёт. Что это за красные линии? И действительно ли Зеленский не пойдёт на их «смещение» ни при каких условиях?



— С мифическими "красными линиями" на Украине как тряслись при Порошенко, так и продолжают трястись при Зеленском. О чем идет речь, при этом никому не известно. Видимо, пересмотрели западных фильмов, потому что для руководства Украины никаких линий и границ не существует.

Террористические атаки на мирных жителей Донбасса, запрет русского языка, георгиевских лент, российской и советской символики, праздников, традиций, культуры — и это не в отношении России, а в отношении своих же граждан — тому подтверждение. Единственная красная линия, которая имеет какое-либо логическое объяснение в данном случае, — это красная линия позора киевских властей, которые продолжают разваливать страну и продолжают позорную войну в Донбассе, но и тут они уже далеко за гранью.

- Как вы считаете, есть ли выход из тупика по Донбассу внутри Украины? Выход из ситуации, когда около 70% населения хотят конца войны, а условная «партия войны» против и благодаря своему влиянию не даёт власти идти на компромиссы?



— На самом деле, окончания войны хотят все, кроме кучки украинских политиков, которые получают за это деньги. В Донбассе, к сожалению, в мирные намерения Украины вообще никто не верит. Там надеются только на себя и на Россию. Именно этот путь я и считаю единственно возможным для выхода из сложной ситуации, сложившейся в республиках, — в интеграции с Российской Федерацией, которая сегодня уже идет достаточно активно.