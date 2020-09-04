Депутаты Верховной Рады проголосовали против проекта закона о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки. Трансляцию заседания 4 сентября вел парламентский телеканал
Депутатам не хватило для принятия три голоса. Проект продержали 223 парламентария.
Инициатором расторжения соглашения было правительство Украины и лично премьер-министр Денис Шмыгаль.
Депутаты от «Слуги народа» дали 163 голоса, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 1 голос.
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