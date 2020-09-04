Депутаты Верховной Рады проголосовали против проекта закона о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки. Трансляцию заседания 4 сентября вел парламентский телеканал

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