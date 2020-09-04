Украина разрывает еще семь соглашений с СНГ
Украина разрывает еще семь соглашений с СНГ
© РИА Новости, Ю. Иванов | Перейти в фотобанк
Депутатам не хватило для принятия три голоса. Проект продержали 223 парламентария.

Инициатором расторжения соглашения было правительство Украины и лично премьер-министр Денис Шмыгаль.

Депутаты от «Слуги народа» дали 163 голоса, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 1 голос.    