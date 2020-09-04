В результате утечки нефтепродуктов с танкера Delfi концентрация в воде недопустимых веществ стала в 5,8 раза больше предельного показателя. Об этом 4 сентября на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный

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