Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали
Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали
© пресс-служба Офиса президента Украины
«С танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов. Вчера специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров… Показатель составил 0,29 мг/дм³, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств вод», — написал Малеваный. 

По его словам, утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что продолжаются работы по подъему и стабилизации судна.    