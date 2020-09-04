Представитель оппозиции дала интервью украинскому изданию, в котором возмутилась словам российского дипломата.
«Я была на многих акциях, я не видела ни одного украинского националиста или украинских "правых". Откуда у них эта информация, я понятия не имею. Вообще последние несколько месяцев нам постоянно преподносят очень странные данные. Были заявления о том, что 200 российских боевиков находятся на территории Белоруссии. Мы слышали, что задержали 33 человека из ЧВК "Вагнер". Что потом с ними произошло, мы знаем», — сказала Колесникова.
Иначе говоря, верить словам Лаврова, по ее мнению, нет никаких оснований. При этом Колесникова не уточнила, по каким именно опознавательным знакам она сама определяла национальную принадлежность или гражданство участников протестов.
Об участии националистических организаций Украины в провоцировании протестов в Минске Лавров заявил 2 сентября. Глава МИД РФ назвал такие группы, как «Тризуб Степана Бандеры»*, С14, «Национальный корпус» и «Правый сектор»*. Лавров назвал их деятельность «дестабилизацией ситуации в Белоруссии» и вмешательством в дела суверенного государства.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал высказывание Лаврова «бредом».
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной, хотя по данным ЦИК он набрал более 80% голосов.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Сотни человек пострадали, тысячи были задержаны. Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).
* Деятельность организаций запрещена в РФ