Член Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова ответила на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об участии украинских экстремистов в беспорядках в Белоруссии. Она утверждает, что не видела на протестах ни одного, цитирует ее слова LB.ua

Представитель оппозиции дала интервью украинскому изданию, в котором возмутилась словам российского дипломата.

«Я была на многих акциях, я не видела ни одного украинского националиста или украинских "правых". Откуда у них эта информация, я понятия не имею. Вообще последние несколько месяцев нам постоянно преподносят очень странные данные. Были заявления о том, что 200 российских боевиков находятся на территории Белоруссии. Мы слышали, что задержали 33 человека из ЧВК "Вагнер". Что потом с ними произошло, мы знаем», — сказала Колесникова.

У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Об участии националистических организаций Украины в провоцировании протестов в Минске Лавров заявил 2 сентября. Глава МИД РФ назвал такие группы, как «Тризуб Степана Бандеры»*, С14, «Национальный корпус» и «Правый сектор»*. Лавров назвал их деятельность «дестабилизацией ситуации в Белоруссии» и вмешательством в дела суверенного государства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал высказывание Лаврова «бредом».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной, хотя по данным ЦИК он набрал более 80% голосов.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Сотни человек пострадали, тысячи были задержаны. Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).

* Деятельность организаций запрещена в РФ