Заявление Верховной Рады по ситуации в Белоруссии одобрил комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, который вынесет его затем в парламент. Об этом 4 сентября сообщил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

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