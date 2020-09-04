«К сожалению, заявление в редакции совсем беззубое. Это не "швейцарский нейтралитет", а боязнь называть вещи своими именами. Наконец официально признать Александра Лукашенко нелегитимным диктатором, который силой пытается удержать власть после сфальсифицированных выборов. Зато Верховная Рада в заявлении только осторожно присоединяется к оценкам Европарламента», — написал он.
Как председатель межфракционного объединения «За демократическую Беларусь», Гончаренко заявил, что реакция украинского парламента должна быть жестче и четче.