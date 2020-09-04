Говоря о готовности направить в Белоруссию российских силовиков, президент РФ Владимир Путин руководствовался желанием не допустить развертывания в республике гражданской войны. Об этом председатель движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Русофобы торжествуют»: журналист рассказал, как белорусы восприняли слова Путина о резерве силовиков © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Путин заявил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

По словам Агафонова, многие на эти слова отреагировали эмоционально: националисты получили повод для очередной волны криков про «российскую агрессию», а часть пророссийской оппозиции была разочарована открытой поддержкой президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Я же считаю, что основными мотивами Путина были недопущение развития ситуации в Беларуси по неконтролируемому насильственному сценарию, чреватому гражданской войной и приходом к власти экстремистов. Собственно, именно о таком сценарии он и говорил, когда перечислял условия для силового вмешательства», — сказал политик.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.