Ранее окружной административный суд города лишил русский язык в Одессе статуса регионального языка. В этом статусе русский язык находился с 2012 года в соответствии с законом, который предусматривал наличие региональных языков в областях, где доля национальных меньшинств превышала 10%.
«Украина оккупировала Одессу в 20-м году, и я ей эту оккупацию до сих пор не простил. И применительно к Одессе перевод на украинщину — еще и удар по всей самобытности одесской культуры и одесского языка», — категоричен эксперт.
Одесский язык, продолжил Вассерман, в отличие от украинского, существует, поскольку синтаксис у него довольно специфический, и он не соответствует во многом ни русскому литературному, ни русским деревенским говорам.
Эта самобытность Одессы всегда вызывала в Киеве раздражение, и он всегда старался с этой самобытностью покончить, подчеркнул он.
Сейчас по самобытности Одессы нанесен очередной удар, и каковы будут последствия этого удара, страшно даже представить, резюмировал публицист.