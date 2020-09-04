Лишение русского языка статуса регионального в Одессе является очередным ударом по самобытности города и его культуры. Об этом рассказал родившийся в Одессе публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в недавнем комментарии Федеральному Агентству Новостей

Трагический юмор. «Слуги народа» доскреблись в Одессе до «Джентльмен-шоу» © dumskaya.net

«Украина оккупировала Одессу в 20-м году, и я ей эту оккупацию до сих пор не простил. И применительно к Одессе перевод на украинщину — еще и удар по всей самобытности одесской культуры и одесского языка», — категоричен эксперт.

Одесский язык, продолжил Вассерман, в отличие от украинского, существует, поскольку синтаксис у него довольно специфический, и он не соответствует во многом ни русскому литературному, ни русским деревенским говорам.

Эта самобытность Одессы всегда вызывала в Киеве раздражение, и он всегда старался с этой самобытностью покончить, подчеркнул он.

Сейчас по самобытности Одессы нанесен очередной удар, и каковы будут последствия этого удара, страшно даже представить, резюмировал публицист.