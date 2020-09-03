В Армении в настоящее время происходит «соросизация» - навязывание молодому поколению ценностей, уничтожающих национальную идентичность, считает экс-президент Армении Роберт Кочарян. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК, опубликованном 2 сентября

90 лет Джорджу Соросу: судьба великого комбинатора из Будапешта © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк поделился собственным термином — «соросизация» (от фамилии американского финансиста Джорджа Сороса — ред.)

«Я вижу, что здесь происходит — это навязывание молодому поколению ценностей, которыми выкорчёвывается та составляющая, которая является основой нашей идентичности. Отношение к вере, семье, масса других вещей, вечности и не вечности союзников, демонизации каких-то стран. Если раньше это делалось на уровне маргинальных неправительственных организаций, то сегодня весь этот состав влился во власть», — отметил политик.

По словам Кочаряна, во время его правления в стране так же действовали НКО, но особенной опасности в их деятельности он не видел.

Имя Сороса связывают с политическими интригами, массовыми уличными протестами, переворотами и теневой, закулисной стороной политического процесса. Поклонники конспирологических теорий приписывают финансисту огромное, если не решающее влияние на резонансные события современности, включая украинский Евромайдан, столкновения в Белоруссии или уличные протесты в США.