Кличко вышел на подиум Украинской недели моды в форме охранника
Кличко вышел на подиум Украинской недели моды в форме охранника
© Ukrainian Fashion Week
Что это за видеоролик и что именно хотела показать таким образом кандидат в мэры, пока неизвестно.

Верещук была подвешена в воздухе и держала в руках зонт. Украинские СМИ шутят, что Верещук похожа на Мэри Поппинс, персонажа сказочных повестей детской писательницы Памелы Трэверс.    