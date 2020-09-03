Кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирину Верещук заметили на пешеходном «мосту Кличко» во время съемки видеоролика. Видео с летающей Верещук появилось 3 сентября на странице «Перчатки Кличко» в Facebook
Что это за видеоролик и что именно хотела показать таким образом кандидат в мэры, пока неизвестно.
Верещук была подвешена в воздухе и держала в руках зонт. Украинские СМИ шутят, что Верещук похожа на Мэри Поппинс, персонажа сказочных повестей детской писательницы Памелы Трэверс.
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