Кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирину Верещук заметили на пешеходном «мосту Кличко» во время съемки видеоролика. Видео с летающей Верещук появилось 3 сентября на странице «Перчатки Кличко» в Facebook

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