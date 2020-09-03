«Участники заявляют, что Нацрада собирается аннулировать лицензию радиоканала "Прямой", являющегося филиалом телеканала. Также у организаторов акции есть опасения, что в итоге чиновники могут добраться и до канала», — говорится в сообщении.
«Участники заявляют, что Нацрада собирается аннулировать лицензию радиоканала "Прямой", являющегося филиалом телеканала. Также у организаторов акции есть опасения, что в итоге чиновники могут добраться и до канала», — говорится в сообщении.
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