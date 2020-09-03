Митинг в поддержку телеканала «Прямой», который, по данным украинских СМИ, принадлежит бывшему президенту Украины и депутату Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петру Порошенко, проходит возле здания Нацсовета по ТВ. Об этом 3 сентября сообщает Klymenko Time в Telegram

«Участники заявляют, что Нацрада собирается аннулировать лицензию радиоканала "Прямой", являющегося филиалом телеканала. Также у организаторов акции есть опасения, что в итоге чиновники могут добраться и до канала», — говорится в сообщении.