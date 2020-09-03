«По свидетельству очевидцев, вооруженная ружьями группа людей совершила до десяти выстрелов в ресторане "Де Бош". Есть раненые. Сейчас на месте происшествия персонал заведения активно собирает гильзы», — говорится в сообщении в соцсети.
Случайные свидетели происшедшего также рассказали, что в «Де Боше» и в соседнем ресторане очень сильно перепугались официанты, одна из сотрудниц пыталась закрыть двери в заведение.
Примерно за месяц до этого в другом городе Киевской области, Обухове, тоже произошла перестрелка. Тогда два водителя не поделили дорогу на перекрестке, и один из них начал вести хаотичную стрельбу из автомобиля. В результате была ранена случайная прохожая.