Инцидент произошел вечером 2 сентября в городе Украинка, где недалеко от городского пляжа собралась группа людей, выстрелы перепугали персонал ближайших ресторанов. Об этом говорится в сообщении Цяпенко.info на странице в Facebook 3 сентября

Украинский наркоман закрылся в доме и открыл стрельбу из ружья © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Случайные свидетели происшедшего также рассказали, что в «Де Боше» и в соседнем ресторане очень сильно перепугались официанты, одна из сотрудниц пыталась закрыть двери в заведение.

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Примерно за месяц до этого в другом городе Киевской области, Обухове, тоже произошла перестрелка. Тогда два водителя не поделили дорогу на перекрестке, и один из них начал вести хаотичную стрельбу из автомобиля. В результате была ранена случайная прохожая.