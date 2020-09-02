На сегодняшний день, согласился эксперт со знаменитым высказыванием Павла Дурова, 96% населения земли зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США.
И происходит это, резюмирует Вассерман, благодаря интернету, которым управляют глобальные корпорации. Справиться с их диктатурой Россия может, и способ вполне очевидный.
«Для этого надо, грубо говоря, создавать свой интернет. Вкладываться в раскрутку поисковых систем, сопоставимых с Google и по эффективности, и по общему объему накопленной информации. Для этого надо создавать или раскручивать из числа уже существующих, вроде RuТube, хостинги, сопоставимые с YouТube по объему информации и по удобству ее поиска. Это все достижимо, но требует денег и времени», — прокомментировал победитель интеллектуальных игр.
Выигрыш в информационной войне эксперт сравнил с выигрышем в обычной войне и привел подходящее высказывание итальянского аристократа Джана Джакомо Тривульцио о том, что для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги.
Один бой информационной войны западные корпорации пока выигрывают: за последнее время Youtube закрыл каналы ФАН, «Ньюсфронт», «Anna News», «Россия 24 Крым» и десятки каналов украинских и российских блогеров, которые озвучивали темы Украины, Сирии и других горячих точек.
Аккаунт «Царьград» Youtube заблокировал с формулировкой «без возможности восстановления», параллельно с «Царьградом» были закрыты и связанные с ним «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».
Facebook и Twitter удалили свыше 300 учётных записей российского происхождения.
Полное интервью с Анатолием Вассерманом будет опубликовано в ближайшее время на сайте Украина.ру.