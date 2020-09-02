Информационную войну с Западом выиграть можно, но для этого нужны большие средства, чтобы развивать «свой интернет», а значит, и глобальное влияние. Такой способ борьбы предложил в интервью изданию Украина.ру публицист Анатолий Вассерман

На сегодняшний день, согласился эксперт со знаменитым высказыванием Павла Дурова, 96% населения земли зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США.

Декларация зависимости киберпространства. Почему нужно пересмотреть подходы к интернету © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

«Для этого надо, грубо говоря, создавать свой интернет. Вкладываться в раскрутку поисковых систем, сопоставимых с Google и по эффективности, и по общему объему накопленной информации. Для этого надо создавать или раскручивать из числа уже существующих, вроде RuТube, хостинги, сопоставимые с YouТube по объему информации и по удобству ее поиска. Это все достижимо, но требует денег и времени», — прокомментировал победитель интеллектуальных игр.

Выигрыш в информационной войне эксперт сравнил с выигрышем в обычной войне и привел подходящее высказывание итальянского аристократа Джана Джакомо Тривульцио о том, что для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги.

Один бой информационной войны западные корпорации пока выигрывают: за последнее время Youtube закрыл каналы ФАН, «Ньюсфронт», «Anna News», «Россия 24 Крым» и десятки каналов украинских и российских блогеров, которые озвучивали темы Украины, Сирии и других горячих точек.

Аккаунт «Царьград» Youtube заблокировал с формулировкой «без возможности восстановления», параллельно с «Царьградом» были закрыты и связанные с ним «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».

Facebook и Twitter удалили свыше 300 учётных записей российского происхождения.

Полное интервью с Анатолием Вассерманом будет опубликовано в ближайшее время на сайте Украина.ру.