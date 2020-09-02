Проблемы во взаимоотношениях между Россией и Белоруссией проистекают из деятельности как белорусских, так и российских правящих элит. Об этом интернет-публицист Алексей Ларкин сказал в интервью изданию Украина.ру

Путин назвал условие, при котором в Белоруссии применят резерв из сотрудников правоохранительных органов РФ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

«Если внимательно послушать Путина, то он говорит, что российские войска будут защищать Белоруссию от внешнего вмешательства. Но это слишком поверхностный уровень, для противодействия внешнему вмешательству в XXI веке уже не обязательно стягивать танки к границе. Проблема взаимоотношений РБ и РФ находится внутри как белорусских правящих элит, так и некоторых российских», — сказал Ларкин.

Он подчеркнул, что танки вряд ли действительно куда-то поедут, так как «в НАТО тоже не самоубийцы сидят».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.