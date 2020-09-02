На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.
«Если внимательно послушать Путина, то он говорит, что российские войска будут защищать Белоруссию от внешнего вмешательства. Но это слишком поверхностный уровень, для противодействия внешнему вмешательству в XXI веке уже не обязательно стягивать танки к границе. Проблема взаимоотношений РБ и РФ находится внутри как белорусских правящих элит, так и некоторых российских», — сказал Ларкин.
Он подчеркнул, что танки вряд ли действительно куда-то поедут, так как «в НАТО тоже не самоубийцы сидят».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.