Лукашенко - бесполезный и даже во многом вредный политик, ему нет места ни в одной из политических конфигураций, которые могут сдложиться в Белоруссии, не сомневается интернет-публицист Алексей Ларкин

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. В воскресенье в Минске опять прошёл масштабный митинг и шествие протестующих, а Лукашенко вновь был в центре города с автоматом.

Своё слово уже сказал Владимир Путин: на прошлой неделе он сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

- Алексей, как вы считаете, как повлияют на ситуацию в Белоруссии слова Путина?

— Если внимательно послушать Путина, то он говорит, что российские войска будут защищать Белоруссию от внешнего вмешательства. Но это слишком поверхностный уровень, для противодействия внешнему вмешательству в XXI веке уже не обязательно стягивать танки к границе. Проблема взаимоотношений РБ и РФ находится внутри как белорусских правящих элит, так и некоторых российских.

Так что я сомневаюсь, что танки действительно куда-то поедут — в НАТО тоже не самоубийцы сидят, но мне бы хотелось, чтобы мы навели в Белоруссии порядок и зачистили страну от русофобских элементов, в первую очередь во властных структурах.

- Некоторые эксперты, в том числе белорусские, считают, что Россия могла бы выступить посредником между властью и оппозицией. Какой, по вашему мнению, должна быть роль России в разрешении внутрибелорусского кризиса?

— С одной стороны, это очень хорошо, что мы (все журналисты, экспертное сообщество) буквально заставили родную власть обратить внимание на белорусское направление.

Я считаю, что это именно наша заслуга — не меня лично или кого-то конкретно, а в целом всех неравнодушных к этой теме людей, которые высказываются в СМИ и соцсетях.

Первоначально плана по Белоруссии у нашей власти или не было вовсе, или он был, но какой-то настолько хитрый, что к реальности отношения не имел. Теперь же, наконец, Россия высказалась, и это радует.

Не радует то, что мы опять встаем на сторону "сбитого летчика", президента, который практически в идеальных условиях смог растерять весь свой рейтинг и политический капитал.

Лукашенко — бесполезный и даже во многом вредный политик, ему нет места ни в одной из политических конфигураций, которые могут произойти в Белоруссии. Да, он остался у власти, но власть ли это, когда в стране нет ни одного человека, который бесплатно скажет слово в твою поддержку? Сомневаюсь, что Александр Григорьевич сможет управлять своей страной в следующий президентский срок.

Поэтому лично я хочу от нашего правительства техничного и быстрого слива Лукашенко в пользу нового пророссийского кандидата с чистой репутацией. Это устроит и граждан Белоруссии, которые справедливо протестуют против выборного произвола, и это же устроит нас — всех русских патриотов, которые хотят видеть Белоруссию уж если не в составе единой страны (это идеальный вариант), то хотя бы с надежным пророссийским правительством.

И не будет мук и угрызений совести — Лукашенко столько раз предавал и обманывал нас, что и юридически, и чисто «по-пацански» (Владимир Владимирович как воспитанник ленинградской улицы поймет меня) мы имеем полное право распрощаться с ним навсегда.

- На прошлой неделе также пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков — заявлял, что Россия положительно оценивает слова членов Координационного совета оппозиции Белоруссии о том, что они готовы к конструктивной работе с Россией. Как вы считаете, это сигнал для Лукашенко и оппозиции?

— Это стандартные ничего не значащие слова пресс-секретаря президента. Нам с вами пора бы уже привыкнуть к тому, что 99% информации из уст человека на подобной должности — это дипломатическая «вода», главная функция которой сказать что-то, не говоря при этом ничего.

С оппозицией мы вряд ли договоримся, ибо у российского истеблишмента сильная аллергия на любую оппозицию, думаю, их воротит от одного только этого слова. Не могу поддержать такую псевдопринципиальную (а на деле просто поверхностную) позицию наших, но за годы наблюдений я уверился в мысли, что наши действуют так и только так.

Поэтому будем цепляться за пенсионера Лукашенко и получать совершенно справедливую (давайте наберемся смелости это признать) критику от народа Белоруссии.

Нам не надо поддерживать ни Лукашенко, ни «трех сестер» оппозиции — нам нужна своя оппозиция в РБ, политическая сила, которая прямо и четко заявит русские интересы и донесет до граждан русские выгоды. С этими людьми нам и надо работать, нам надо их создавать и вводить в игру.

- Каковы в целом ваши прогнозы касательно ситуации в Белоруссии?

— Я пессимист, и поэтому я всегда или прав, или приятно удивлен. Мне очень хочется быть приятно удивленным ситуацией в Минске, поэтому я жду от нашей власти быстрых, адекватных и национально обоснованных решений на долгую перспективу.

Если мы спасаем Лукашенко ради спасения Лукашенко — значит, это не мы управляем ситуацией, а Александр Григорьевич управляет нами. Мне бы этого не хотелось.