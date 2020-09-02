США отказались принять участие в международных усилиях по созданию вакцины от коронавируса, поскольку эта инициатива связана с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом в среду, 2 сентября, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Белого дома

«Соединенные Штаты будут продолжать привлекать наших международных партнеров для обеспечения того, чтобы мы победили этот вирус, но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая», — заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Дональд Трамп не пожалеет средств на разработку вакцины, которая будет соответствовать стандартам Минздрава США по безопасности и эффективности.

В создании вакцины по инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации участвуют более 170 государств. Программа направлена на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран мира.

В США в настоящее время испытания проходят две вакцины от COVID-19 производства компаний Moderna и Pfizer/BioNTech.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация якобы отказалась проводить требуемые реформы. Глава государства сказал, что США перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения.

Ранее он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.