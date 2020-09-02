«Соединенные Штаты будут продолжать привлекать наших международных партнеров для обеспечения того, чтобы мы победили этот вирус, но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая», — заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.
В Белом доме отметили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не пожалеет средств на разработку вакцины, которая будет соответствовать стандартам Минздрава США по безопасности и эффективности.
В создании вакцины по инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации участвуют более 170 государств. Программа направлена на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран мира.
В США в настоящее время испытания проходят две вакцины от COVID-19 производства компаний Moderna и Pfizer/BioNTech.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация якобы отказалась проводить требуемые реформы. Глава государства сказал, что США перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения.
Ранее он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.