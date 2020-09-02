Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций, пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы «Один пояс, один путь».
«Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах», — говорится в сообщении.
Первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн пригласил свою украинскую коллегу, заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову посетить Пекин. В свою очередь Джапарова пригласила Лэ Юйчэна посетить Киев для проведения очередного раунда политических консультаций.