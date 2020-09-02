Украина и Китай будут развивать политический диалог и наращивать объемы практического сотрудничества. Об этом договорились во время видеоконференции 1 сентября, передает МИД Украины

До и после «революции». Польша, Германия и Белоруссия в борьбе за китайский транзит © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах», — говорится в сообщении.

Первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн пригласил свою украинскую коллегу, заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову посетить Пекин. В свою очередь Джапарова пригласила Лэ Юйчэна посетить Киев для проведения очередного раунда политических консультаций.