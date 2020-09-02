Александр Лукашенко не сможет удержаться во власти и вскоре сбежит в Китай или на Ближний Восток, уверен украинский астролог Влад Росс. Об этом в среду, 2 августа, сообщило издание «Главред»

По мнению астролога, до сих пор в Белоруссии не случалось протестов такого масштаба — в итоге они заставят Лукашенко бежать.

«Как бы ни упирался Лукашенко (а он будет цепляться за власть до последнего), ему не усидеть на своем посту. Он пошутил, что требования протестующих могут быть выполнены только через его труп. Он пошутил, а ведь это вполне вероятно… Однако, по моим прогнозам, он в самый последний момент сбежит в Китай или куда-то на Ближний Восток, куда уже вывезены все его миллиарды», — считает Влад Росс.

Светлана Тихановская же, считает астролог, сыграет огромную роль в судьбе Белоруссии, но в политике надолго не задержится.

«Неслучайно день рождения Тихановской совпадает с роковой для США датой — 11 сентября. Трагедия 11 сентября серьезно повлияла на дальнейший ход истории, в частности, после этого началась война в Ираке и Афганистане. Многие родившиеся 11 сентября становились знаковыми, например Иосиф Кобзон. Так и Тихановская сыграет огромную роль в судьбе Беларуси: по сути, сейчас она является символом этой страны, символом белорусского трудолюбивого и миролюбивого народа», — рассказал Росс.

Время борьбы. Белорусская оппозиция выходит на новый этап протестов © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«В сентябре Марс перейдет в ретроградное движение, что случится как раз накануне дня рождения Тихановской 10 сентября. Это значит, что революционные события в Беларуси кардинально изменят лицо страны, а точнее — сменят главу государства. И произойдет как раз вблизи дня рождения Тихановской. Так что Лукашенко досидит только до середины сентября, в крайнем случае — до октября», — прогнозирует он.

Тихановская же, по мнению Росса — лишь временный лидер Белоруссии, политическая карьера ей не светит. Астролог считает, что она хорошая домохозяйка и совсем не карьеристка.

Свержение Лукашенко, по прогнозам астролога, произойдет примерно одновременно с возвращением Тихановской в Белоруссию.

«Стачки в Беларуси, закрытие предприятий, финансовый кризис, дальнейшее обрушение белорусского рубля — все это вынудит Лукашенко бежать из страны куда-то в Китай. Это в лучшем случае. В худшем — его ждет смертная казнь, ведь Беларусь остается единственной европейской страной, где смертная казнь не отменена», — подчеркнул Влад Росс.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (порядка 36 млрд рублей).