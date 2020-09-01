В Евросоюзе осознают, что Белоруссия сильно отличается от Украины в экономическом и культурном плане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

По его словам, в Европе не хотят видеть Белоруссию, пошедшую по украинскому сценарию, не готовы предложить Белоруссии европейскую перспективу и содержать ее в случае экономического краха, который неминуем при развороте страны на Запад.

«К тому же там отмечают, что Белоруссия сильно отличается от Украины в экономическом и культурном плане. Белоруссия не имеет своих источников дохода, как таковой является сырьевая промышленность Украины, в Белоруссии сырьевая индустрия очень небольшая, то есть внутренних источников экономической стабилизации в ней фактически нет. Кроме того, значительная часть населения настроена пророссийски, с их мнением в Европе не могут не считаться», — объяснил Олег Неменский.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.