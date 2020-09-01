Ищенко о главном: выборы в США, протесты в Белоруссии, майдан для Зеленского
Ищенко о главном: выборы в США, протесты в Белоруссии, майдан для Зеленского
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нарушением Минских соглашений тот факт, что местные выборы на Украине не будут проводиться на неподконтрольных Киеву территориях.

Эксперт подчеркнул, что ни о какой встрече в "нормандском формате" не может быть и речи, потому что для этого нужны какие-то шаги Киева по реализации предварительных договоренностей, чего до сих пор нет.

«Если их нет, зачем тогда встречаться? Чтобы в очередной раз позволить Зеленскому надуть свою значимость внутри страны? Так он этим, по большому счету, пользоваться не умеет. Он даже не надувается. Даже с благотворительной целью эта встреча бессмысленна», — категоричен Ищенко.

Политолог добавил, что страны тем не менее не будут отказываться от Минских соглашений, потому что никто не хочет брать на себя ответственность и официально объявлять, что по факту их уже нет.

 