Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нарушением Минских соглашений тот факт, что местные выборы на Украине не будут проводиться на неподконтрольных Киеву территориях.
Эксперт подчеркнул, что ни о какой встрече в "нормандском формате" не может быть и речи, потому что для этого нужны какие-то шаги Киева по реализации предварительных договоренностей, чего до сих пор нет.
«Если их нет, зачем тогда встречаться? Чтобы в очередной раз позволить Зеленскому надуть свою значимость внутри страны? Так он этим, по большому счету, пользоваться не умеет. Он даже не надувается. Даже с благотворительной целью эта встреча бессмысленна», — категоричен Ищенко.
Политолог добавил, что страны тем не менее не будут отказываться от Минских соглашений, потому что никто не хочет брать на себя ответственность и официально объявлять, что по факту их уже нет.