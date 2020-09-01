Главам государств «нормандской четверки» по Донбассу нет смысла встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что он нарушает даже те договоренности, которые можно не нарушать. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: выборы в США, протесты в Белоруссии, майдан для Зеленского Мария Захарова назвала нарушением Минских соглашений тот факт, что местные выборы на Украине не будут проводиться на неподконтрольных Киеву территориях.

Эксперт подчеркнул, что ни о какой встрече в "нормандском формате" не может быть и речи, потому что для этого нужны какие-то шаги Киева по реализации предварительных договоренностей, чего до сих пор нет.

«Если их нет, зачем тогда встречаться? Чтобы в очередной раз позволить Зеленскому надуть свою значимость внутри страны? Так он этим, по большому счету, пользоваться не умеет. Он даже не надувается. Даже с благотворительной целью эта встреча бессмысленна», — категоричен Ищенко.

Политолог добавил, что страны тем не менее не будут отказываться от Минских соглашений, потому что никто не хочет брать на себя ответственность и официально объявлять, что по факту их уже нет.