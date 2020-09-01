Ранее ФСБ задержала в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения по подозрению в шпионаже в пользу Украины, а до этого СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса, а также устроили провокацию с задержанием 33 россиян в Белоруссии.
Эксперт отметил, что Демократическая партия давит со страшной силой на президента Дональда Трампа, обвиняя его в связях с РФ и разнообразных формах поддержки из РФ, и в этих условиях Трампу жизненно важно доказать, что он больший враг РФ, чем Демократическая партия.
«Это, конечно, не значит, что после выборов Трамп станет нашим другом. Не станет, конечно. Другое дело, что та экономическая стратегия, что он выбрал для себя и для своей страны, объективно выгодна всему миру, в том числе и для РФ», — пояснил Вассерман.
Но это не значит, что после выборов Трамп станет другом России и что России надо делать для победы Трампа нечто сверх того, чем держать в карманах сжатые кулаки, по известному поверью, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.