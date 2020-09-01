Украинские спецслужбы под руководством ЦРУ начали организовывать диверсии против России в связи с приближающимися президентскими выборами в США, назначенными на 3 ноября. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Политический вес Зеленского уменьшится, но Порошенко этим не воспользуется © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что Демократическая партия давит со страшной силой на президента Дональда Трампа, обвиняя его в связях с РФ и разнообразных формах поддержки из РФ, и в этих условиях Трампу жизненно важно доказать, что он больший враг РФ, чем Демократическая партия.

«Это, конечно, не значит, что после выборов Трамп станет нашим другом. Не станет, конечно. Другое дело, что та экономическая стратегия, что он выбрал для себя и для своей страны, объективно выгодна всему миру, в том числе и для РФ», — пояснил Вассерман.

Но это не значит, что после выборов Трамп станет другом России и что России надо делать для победы Трампа нечто сверх того, чем держать в карманах сжатые кулаки, по известному поверью, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.