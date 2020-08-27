Президент Украины Владимир Зеленский хотя бы дает людям надежду, что им будет лучше. А его предшественник Петр Порошенко не только предыдущей деятельностью, но и нынешней своей риторикой доказывает, что людям все равно будет хуже, считает политолог и публицист Анатолий Вассерман

Ростислав Ищенко: Чтобы оставить Зеленского без власти, необязательно его свергать © РИА Новости, Нина Зотина - Анатолий Александрович, Порошенко недавно намекал, что «зелень падает по осени». Действительно ли Зеленского ждет если не госпереворот, то, по крайней мере, существенная потеря власти?

— Его власть уже уменьшается прямо на глазах, потому что любой, кто хочет числиться хотя бы формальным президентом Украины, вынужден действовать против большинства своих сограждан. Поэтому его политический вес падает, и будет падать все дальше и глубже.

Другое дело, что вряд ли этим сможет воспользоваться Порошенко и его банда-команда. Они проводят ту же самую политику, только даже не пытаются прикрывать ее какими-то красивыми словами. Они открытым текстом заявляют, что, мол, будет только так, как мы хотим, или никак не будет.

Естественно, в таких условиях невозможно Порошенко одолеть даже Зеленского, потому что если Зеленский хотя бы обещает людям что-то полезное, и дает им надежду на то, что им будет лучше, то Порошенко не только предыдущей своей деятельностью, но и нынешней своей риторикой, доказывает, что людям будет все равно хуже.

- Отмечается, что при всех минусах Зеленского ему сейчас все равно нет альтернативы на Украине. А кто, чисто политтехнологически, мог бы составить ему конкуренцию?

— Реальную конкуренцию ему не может составить никто. Как я уже сказал, любой независимый руководитель Украины заведомо вынужден действовать против интересов громадного большинства своих сограждан. Это принципиально неизбежно.

Поэтому любой, кто не ставит своей целью полное воссоединение, рано или поздно так или иначе окажется отступником от своих собственных слов.

Ну а в пропагандистском плане пока вся надежда на «Оппозиционную платформу — За жизнь», поскольку эта политсила хотя бы провозглашает достаточно вменяемые вещи.

- ФСБ задержала в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения по подозрению в шпионаже в пользу Украины, а до этого СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса, а также была провокация с «вагнеровцами». Можно ли в связи с этим говорить о какой-то системной атаке украинских спецслужб на Россию?

— Говорить, конечно, можно. Другое дело, что вряд ли это атака именно украинских спецслужб. Напомню, что в штаб-квартире СБУ целый этаж выделен для кураторов этой службы из Соединенных Государств Америки.

Хотя, конечно, когда-то многие из спецслужб Украины проходили советскую подготовку, и кое-что из этой подготовки заметно до сих пор. Скажем, с подпольем они борются в основном созданием ложного подполья. Да, этот прием известен всем спецслужбам, но, пожалуй, лучше всего отработан был в России, когда она называлась Советским Союзом.

Но все-таки есть основания полагать, что с большей частью профессионалов в СБУ случилось то же, что случилось с большей частью профессионалов в Вооруженных силах.

Напомню, когда эти Вооруженные силы только-только начинали создавать, один из вопросов, задаваемых добровольцам, шедшим на службу «ридной неньке», был о том, готовы ли они воевать с Российской Федерацией. Естественно, все мало-мальски вменяемые специалисты отвечали: "Нет". Не потому, что не хотели, а потому, что понимали, что даже при том катастрофическом состоянии Вооруженных сил РФ они вынесут ВСУ «в одни ворота».

В результате в кадрах ВСУ остались только люди, либо неспособные это понять, либо готовые соврать то, что приятно для уха начальства. Последствия мы видим по сей день. Разрушить боеспособность армии можно легко и быстро, а на ее восстановление потребуются десятилетия.

Так вот у меня есть ощущение, что со спецслужбами Украины произошло нечто подобное, и поэтому без кураторов из-за океана они вряд ли могут сделать что-то содержательное. Другое дело, что эти кураторы, мягко говоря, тоже не самые лучшие в мире. Есть достаточно доказательств того, что борьбу с советскими спецслужбами они выиграли разве что в пропагандистском поле.

Тем не менее, на фоне спецслужб Украины ЦРУ очень серьезная сила. Боюсь, что все эти операции организованы все-таки под американским руководством.

- А зачем они организованы именно сейчас?

— Это вполне понятно. 3 ноября в Соединенных Государствах Америки состоятся парламентские и президентские выборы. Демократическая партия давит со страшной силой на Трампа, обвиняя его в связях с РФ и разнообразных формах поддержки из РФ.

В этих условиях Трампу жизненно важно доказать, что он больший враг РФ, чем Демократическая партия. А для этого ему надо регулярно провоцировать какие-нибудь конфликты кого угодно с РФ и потом заявлять, что я вот на стороне данной стороны конфликта.

Это, конечно, не значит, что после выборов Трамп станет нашим другом. Не станет, конечно. Другое дело, что та экономическая стратегия, что он выбрал для себя и для своей страны, объективно выгодна всему миру, в том числе и для РФ.

Почему она выгодна — это отдельная тема и очень большая. У меня на эту тему у меня есть десяток статей. Я полностью уверен, что нам имеет смысл болеть за Трампа. Но это не значит, что после выборов он станет нашим другом и что нам надо делать для победы Трампа нечто сверх того, чем держать в карманах сжатые кулаки по известному поверью.

- Вы упомянули выборы в США, а как их результат скажется на ситуации на Украине и в Белоруссии?

— Думаю, что после выборов напряжение в Белоруссии заметно упадет, а напряжение на Украине останется. Дело в том, что у РФ есть объективные экономические причины для того, чтобы не сближаться больше, чем сейчас, но Украина такими объективными причинами не располагает.

Поэтому в Белоруссии напряжение разжигается по большей части извне, из Соединенных Государств Америки и из Польши. Польша — не только американский агент в Европейском союзе. У нее есть собственные интересы на западе Руси. В конце концов, и Белоруссия, и изрядная часть Украины была в составе объединенного польско-литовского государства.

Но у Украины есть и внутренние причины для искусственного нагнетания напряженности. Как я уже говорил, украинские руководители вынуждены принудительно дистанцировать свою республику от остальной России, порождая постоянный внутренний конфликт.

Поэтому я думаю, что после выборов напряжение пойдет на спад, а на Украине, к сожалению, все останется практически по-прежнему.