Ранее Кравчук направил в парламент письменное обращение, в котором запросил проверку постановления Рады о местных выборах на соответствие Минским соглашениям.
«Когда говорят нам привести в соответствие постановление… То, скорее всего, я думаю, парламент ответит отрицательно… Чтобы там провести выборы надо выполнить наше главное условие — привести границы в оригинальный вид, установить полный контроль над украинскими границами, демилитаризовать эту зону, обеспечить свободный доступ любой партии», — сказал Арахамия.
Он подчеркнул, что даже если бы все необходимые условия для проведения выборов были соблюдены, то запустить избирательный процесс «на какой-то новой территории невозможно чисто по таймингу».
Глава фракции также допустил, что до местных выборов Верховная Рада просто может не успеть рассмотреть данный вопрос и ответить на инициативу Кравчука, так как его обращение «было сюрпризом» и он и его коллеги узнали о нем из СМИ.
Следующие региональные выборы на Украине состоятся 25 октября.