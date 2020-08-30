Рада скорее всего отрицательно отнесется к инициативе главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с Минскими соглашениями. Об этом глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил в эфире «Украина-24» 29 августа

Кравчук анонсировал разработку специального законопроекта о выборах в Донбассе © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Когда говорят нам привести в соответствие постановление… То, скорее всего, я думаю, парламент ответит отрицательно… Чтобы там провести выборы надо выполнить наше главное условие — привести границы в оригинальный вид, установить полный контроль над украинскими границами, демилитаризовать эту зону, обеспечить свободный доступ любой партии», — сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что даже если бы все необходимые условия для проведения выборов были соблюдены, то запустить избирательный процесс «на какой-то новой территории невозможно чисто по таймингу».

Глава фракции также допустил, что до местных выборов Верховная Рада просто может не успеть рассмотреть данный вопрос и ответить на инициативу Кравчука, так как его обращение «было сюрпризом» и он и его коллеги узнали о нем из СМИ.

Следующие региональные выборы на Украине состоятся 25 октября.