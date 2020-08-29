Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения одному из участников нападения на автобус на трассе «Киев-Харьков» - он останется в СИЗО до 25 октября без права залога. Об этом в субботу, 29 августа, сообщило издание «Страна»

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