Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль. По делу были задержаны 14 человек.
Вердикт суда не понравился Главе Киевской региональной организации «Национального корпуса» Сергею Тамарину — он заявил, что «судья не слышит улицу и действует против закона».