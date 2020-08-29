В Харькове протестующие собрались у здания Киевского районного суда, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе «Киев-Харьков». Об этом в субботу, 29 августа, сообщило «Общественное»

Пошёл патриот на патриота? Кто и зачем расстрелял автобус под Харьковом © Telegram-канал The Kyva

По данному делу полиция задержала 14 подозреваемых.

«В Киевский райсуд Харькова, где 29 августа должны выбрать меры задержанным после стрельбы на трассе под Харьковом, пришли несколько десятков человек. Вокруг суда — усиленные меры безопасности. В поддержку протестующих пришли представители организаций "Нацкорпус", "Фрайкора", "Правого сектора"*. Они держат плакаты "Свободу патриотам" и флаги своих организаций», — сообщает издание.

Протестующие требуют освобождения подозреваемых. Отмечается, что за порядком на месте следят правоохранители.

*Деятельность организации запрещена в РФ