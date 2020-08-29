Бывший глава МИД, а ныне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал условие, при котором стоит временно отказаться от взятия Донбасса под контроль. Об этом он рассказал в интервью изданию «Европейская правда», опубликованном 28 августа

Война в Донбассе: люди хотят мира, Зеленский хвастается самым большим военным бюджетом © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк предлагает властям Украины временно отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами. Он отметил, что нельзя преследовать такую цель любой ценой, если Украина хочет сохранить «западный вектор».

«Мы должны найти эту формулу и сказать: "Нет. Это наша земля, ее захватил агрессор. Но у нас нет военной силы, чтобы забрать ее у агрессора, а наши партнеры не могут помочь в этом. И единственным вариантом, который позволит не изменить курс нашего развития, (…) — это отложить [восстановление территориальной целостности] в долгий ящик», — сказал Пристайко.

Он отметил, что понимает радикальность этого предложения и тот факт, что оно будет воспринято как «зрада».